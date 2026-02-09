Panico in una scuola di Piacenza | alunno di 10 anni con pistola softair senza tappo rosso arriva la Polizia

Panico questa mattina in una scuola elementare di Piacenza. Un bambino di 10 anni ha portato in classe una pistola softair senza tappo rosso e l’ha mostrata ai compagni. La scena ha suscitato paura tra studenti e insegnanti, che hanno subito chiamato le forze dell’ordine. La polizia è arrivata rapidamente e ha sequestrato l’arma. Ora si indaga su come il bambino sia entrato in possesso della pistola e sulle motivazioni dietro a questo gesto.

Panico in una scuola elementare di Piacenza: un bambino di 10 anni ha mostrato una pistola softair ai compagni. L'assenza del tappo rosso ha allarmato le maestre, che hanno chiamato la Polizia. L'arma finta, identica a quella vera, è stata sequestrata dagli agenti per gli accertamenti del caso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Piacenza Scuola Genova, entra a scuola con una pistola scacciacani senza il tappo rosso, denunciato studente di 16 anni Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato dopo aver entrato a scuola con una pistola scacciacani senza tappo rosso. Girava con una pistola giocattolo senza tappo rosso, giovane finisce nei guai Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Piacenza Scuola Argomenti discussi: Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico: il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta. Cosa hanno detto i giudici; Studente delle medie minaccia i compagni con un coltellino fai da te; Bologna, studente delle medie minaccia i compagni con un coltello: denunciato; Simulazione di un'emergenza: una lezione di protezione civile. Piacenza, a 10 anni con la pistola a scuola: «È stata sequestrata, indagini della polizia locale, allarme nelle chat dei genitori»Un alunno avrebbe mostrato la riproduzione in metallo dell'arma ad alcuni compagni di classe in una scuola elementare ... corrieredibologna.corriere.it Pistola scacciacani a scuola, l’Odero fa chiarezza: Non ci sono stati attimi di panico. Qui la sicurezza è una prioritàDopo l’episodio avvenuto lunedì 26 gennaio presso l'istituto di Sestri Ponente, una docente ricostruisce quanto accaduto e respinge la narrazione allarmistica: Diffuse informazioni false che ci scred ... lavocedigenova.it COMUNICAZIONE UFFICIALE Da oggi sulle strade di Siena circolano nuovi possessori di Patente B. Nessun panico. (Forse.) Scuola Guida La Balzana Hashtag: #PatenteB #AllertaStrade #Siena #Neopatentati #LaBalzana GuidatoriInLibertà Incroci facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.