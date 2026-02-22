Pordenone a sostegno dell' Ucraina | La resa non è pace ma un deserto di libertà
A Pordenone, una manifestazione si è svolta per mostrare solidarietà all’Ucraina, in risposta all’invasione russa che compie quattro anni. L’evento, promosso dall’associazione Ucraina-Friuli, ha attirato numerosi cittadini e attivisti, che hanno esposto cartelli e slogan contro la guerra. La manifestazione si è concentrata sulla difesa della libertà e sulla condanna delle azioni militari. La partecipazione cresce anno dopo anno, dimostrando un sostegno continuo alla causa ucraina.
Presenti al sit-in associazioni e partiti politici che hanno scelto di aderire portando delle bandiere giallo-azzurre a supporto degli ucraini. “Non esiste pace senza giustizia e non esiste giustizia se permettiamo che il diritto internazionale venga calpestato dagli stivali di un invasore”, ha detto il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello, presente alla manifestazione. “Purtroppo dopo 4 anni si avverte una apatia verso la causa ucraina, ma questa apatia è anche il frutto dei molti nemici interni dell’Europa che strizzano l’occhio all’autocrate dittatore Vladimir Putin, tra cui anche molti politici e partiti italiani. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
