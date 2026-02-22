Pordenone a sostegno dell' Ucraina | La resa non è pace ma un deserto di libertà

A Pordenone, una manifestazione si è svolta per mostrare solidarietà all’Ucraina, in risposta all’invasione russa che compie quattro anni. L’evento, promosso dall’associazione Ucraina-Friuli, ha attirato numerosi cittadini e attivisti, che hanno esposto cartelli e slogan contro la guerra. La manifestazione si è concentrata sulla difesa della libertà e sulla condanna delle azioni militari. La partecipazione cresce anno dopo anno, dimostrando un sostegno continuo alla causa ucraina.