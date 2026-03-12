Un successo clamoroso | la Notte da gufi è già sold out

L'escursione “Notte da gufi” prevista per sabato 21 marzo ha riscosso un grande interesse e ha già raggiunto il tutto esaurito. L'evento, che si svolge di sera, ha attirato numerosi partecipanti desiderosi di vivere un’esperienza notturna dedicata all'osservazione dei gufi. Le prenotazioni sono terminate, e non sono più disponibili posti per questa giornata.

Un successo clamoroso. L'escursione "Notte da gufi", organizzata per sabato 21 marzo, è già sold out. A comunicarlo è l'Associazione Monte di Brianza, organizzatrice dell'evento.Nel giro di poche ore sono stati esauriti i 50 posti a disposizione per le iscrizioni.