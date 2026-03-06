Clamoroso Iniesta il Marocco lo annuncia ma l'accordo era già saltato | cosa è successo

La Federazione calcistica marocchina aveva annunciato l'ingaggio di Andres Iniesta come nuovo direttore tecnico, ma a pochi giorni di distanza è stato confermato che l’accordo non si è concretizzato. La decisione di interrompere l’accordo è stata presa a causa di problemi economici, anche se il comunicato ufficiale era già stato diffuso ai media.