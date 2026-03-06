Clamoroso Iniesta il Marocco lo annuncia ma l'accordo era già saltato | cosa è successo
La Federazione calcistica marocchina aveva annunciato l'ingaggio di Andres Iniesta come nuovo direttore tecnico, ma a pochi giorni di distanza è stato confermato che l’accordo non si è concretizzato. La decisione di interrompere l’accordo è stata presa a causa di problemi economici, anche se il comunicato ufficiale era già stato diffuso ai media.
Andres Iniesta non sarà il nuovo direttore tecnico del Marocco. L'accordo salta all'ultimo per motivi economici, ma la Federazione aveva già inviato il comunicato ai media. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamorosoFenerbahce, si infiamma la pista Kantè: aggiornamenti importanti nelle ultime ore…Qual è il nodo da sciogliere per l’approdo in Turchia Calciomercato...
Calciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successoCalciomercato Verona: clamoroso Kouamé, contratto non valido! Trasferimento saltato, ecco cos’è successo Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il...