Zzzleepandgo il successo delle capsule-letto in aeroporto | Di notte sempre sold out al lavoro per ampliarci

Orio al Serio. Dormire o semplicemente riposarsi a pochi passi dal gate, in attesa della partenza del proprio volo: che si tratti di dover trascorrere la notte in previsione di un decollo alle prime ore dell'alba o di un improvviso ritardo degli originali piani di viaggio, la soluzione offerta dalle cabine di Zzzleepandgo all'aeroporto di Orio al Serio ha da subito colto nel segno. A dirlo sono i numeri di una realtà (fondata da tre giovani lombardi e con sede legale a Bolzano, oggi amministrata da Gianmaria Leto ) che, arrivata ormai al decimo anno di presenza all'interno dello scalo bergamasco, può vantare un tasso di occupazione complessivo pari al 94%: sempre sold out nella fascia oraria notturna, un unico pacchetto che consente di sostare dalle 20 alle 8, le 9 capsule-letto al piano terra dell'aerostazione (a metà tra gli ingressi 3 e 4) fanno registrare il quasi tutto esaurito anche durante il giorno, quando il viaggiatore ha invece la possibilità di pagare con la logica del consumo orario.

