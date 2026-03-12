Un nuovo progetto per valorizzare commercio turismo e territorio | ecco la Cervia advantage card

Oggi presso Ascom Cervia è stata presentata la Cervia Advantage Card, un nuovo progetto rivolto a promuovere il commercio locale, il turismo e il territorio. La carta è stata ideata per incentivare le attività commerciali e attrarre visitatori nella zona. La presentazione si è svolta nel pomeriggio, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori locali.

Con la card diventa possibile integrare nel soggiorno vantaggi e opportunità diffuse tra ristorazione, commercio, servizi e tempo libero, contribuendo a rendere l’offerta turistica ancora più competitiva Oggi, giovedì 12, presso Ascom Cervia, è stata presentata la Cervia Advantage Card, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione del commercio locale e alla promozione del territorio. L’iniziativa coinvolge l’intero comprensorio di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, e si pone l’obiettivo di creare una rete tra attività commerciali e servizi che offrono vantaggi, promozioni e opportunità esclusive a residenti, turisti e clienti che scelgono di vivere e frequentare il territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

