Penzale Cento | dalla meteorite di Renazzo un’idea per l’astro-turismo e valorizzare il territorio scolastico

La meteorite di Renazzo ha ispirato Penzale, frazione di Cento, a sfruttare il suo patrimonio naturale per attrarre visitatori. La comunità locale intende promuovere l’astro-turismo e mettere in mostra i ritrovamenti storici come un modo per valorizzare il territorio scolastico. Nei prossimi mesi, gli abitanti pianificano iniziative che coinvolgano studenti e turisti, con l’obiettivo di trasformare il cielo in un’attrazione concreta.

Penzale guarda le stelle: la scuola diventa vetrina per un nuovo turismo astronomico. Una piccola frazione del Centese punta a diventare una meta insolita per gli appassionati del cielo e delle meteoriti. Sabato 28 febbraio, la scuola primaria di Penzale aprirà le porte a un evento dedicato alla scoperta delle costellazioni e alla valorizzazione della meteorite di Renazzo, caduta nella zona nel 1824. L’iniziativa, promossa dall’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” e sostenuta dal Comune, mira a coniugare divulgazione scientifica e promozione del territorio. Dalla Giornata Stellare all’idea di un polo astronomico.🔗 Leggi su Ameve.eu

