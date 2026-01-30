Prima la lesione al midollo poi le cure a Imola | oggi Riccardo è campione di tiro con l’arco Un risultato costruito passo dopo passo

Riccardo ha finalmente vinto la gara di tiro con l’arco a Imola. Dopo aver subito una lesione al midollo, ha dedicato mesi di riabilitazione e allenamenti intensi. Oggi, il suo risultato dimostra che con costanza e volontà si può superare qualsiasi ostacolo.

Imola, 30 gennaio 2026 – Non è solo una vittoria sportiva, ma il punto di arrivo di un percorso costruito giorno dopo giorno tra riabilitazione, allenamento e determinazione. Riccardo Bruno, 18enne genovese che nel 2019 era stato ricoverato all' Istituto di Montecatone, ha conquistato il titolo di campione italiano junior di pararchery al termine delle gare Fitarco disputate nei giorni scorsi a Lamezia Terme. Un successo arrivato a poco più di sei anni da un grave trauma midollare che gli aveva tolto l'uso degli arti inferiori e maturato in un tempo sorprendentemente breve. L'incidente di Riccardo in Costa Rica nel 2019.

