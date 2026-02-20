Ha alzato le mani e si è messo a pregare Poi ha canticchiato la colonna sonora di ‘Dirty Dancing' | Snoop Dogg ‘in estasi’ davanti all’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci

La sua permanenza a Milano come ‘inviato’ speciale e commentatore dei giochi invernali per la Nbc è l’occasione giusta per Snoop Dogg di ammirare le bellezze della città. Il rapper, tra i suoi giri milanesi, ha avuto modo di apprezzare dal vivo uno dei tanti capolavori che il mondo ci invidia come il Cenacolo di Leonardo. Snoop Dogg incantanto dal Cenacolo vinciano. Al fascino dell’opera conservata nella Basilica di Santa Maria delle Grazie non si può resistere, e così anche il rapper fa tappa lì per osservare con i propri occhi il genio artistico di Leonardo. Come riporta il Corriere, la visita si è svolta mercoledì alle 19, quando le porte si chiudevano al pubblico, ed è durata una trentina di minuti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

