Gli astronomi hanno osservato una stella che, pur sembrare normale, ha manifestato un comportamento insolito, attirando così l’attenzione degli scienziati. Nello stesso periodo, è stato rilevato un segnale proveniente dallo spazio che alcuni ipotizzano possa derivare da uno scontro tra due pianeti. La scoperta solleva interrogativi sulla possibile connessione tra i due eventi.

Una stella apparentemente normale ha attirato l’attenzione degli astronomi dopo aver mostrato un comportamento davvero insolito. Analizzando vecchie osservazioni astronomiche, gli scienziati hanno scoperto segnali che potrebbero indicare un evento rarissimo: una gigantesca collisione tra pianeti in un sistema stellare lontano. La scoperta è arrivata quasi per caso mentre il ricercatore Anastasios Tzanidakis stava analizzando dati astronomici raccolti negli anni precedenti. Tra le osservazioni archiviate ha individuato un’anomalia in una stella chiamata Gaia20ehk, situata a circa 11.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Puppis. La stella Gaia20ehk appartiene alla cosiddetta sequenza principale, la stessa categoria del nostro Sole. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Un misterioso segnale nello spazio potrebbe essere lo scontro tra due pianeti

