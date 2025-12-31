Cinque feriti nello scontro tra due auto a un incrocio di Verona Sud

Questo pomeriggio, 31 dicembre, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente all'incrocio tra Via Morgagni e Via Pacinotti, a Verona Sud. L'impatto ha provocato cinque feriti, soccorsi dalle équipe mediche. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l'esatta sequenza dei fatti per chiarire le cause dello scontro.

Questo pomeriggio, 31 dicembre, due auto si sono scontrate violentemente all'incrocio tra Via Morgagni e Via Pacinotti, a Verona Sud. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, subito soccorse dai sanitari del Suem 118, giunti sul luogo del sinistro con un'automedica e due ambulanze. Tra i. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Cinque feriti nello scontro tra due auto a un incrocio di Verona Sud Leggi anche: Scontro tra due auto all'incrocio: due feriti in ospedale Leggi anche: Scontro tra due auto all'incrocio: due feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Grave incidente a Verona Sud: scontro tra due auto, cinque feriti; Ancora un incidente sulla statale 93, cinque feriti; Scontro tra auto e ambulanza: cinque feriti; Schianto tra quattro auto, cinque feriti e Pontebbana a lungo chiusa al traffico. Scontro frontale sulla SS233 a Lavena Ponte Tresa: cinque feriti e traffico in tilt - LAVENA PONTE TRESA – Grave incidente stradale nella serata di giovedì 18 dicembre a Lavena Ponte Tresa. laprovinciadivarese.it

Terribile scontro fra due treni vicino a Machu Picchu: morto un macchinista e decine di turisti feriti - Scontro tra due treni vicino a Machu Picchu: un macchinista morto, oltre 40 feriti e numerosi turisti coinvolti in condizioni gravi. greenme.it

Perù, scontro tra due treni diretti a Machu Picchu: un morto e 40 feriti - È salito a 40 il numero dei feriti nello scontro frontale tra due treni avvenuto martedì pomeriggio, 30 dicembre, in Perù, lungo la linea ferroviaria che conduce al celebre sito archeologico di Machu ... tg.la7.it

Le fantôme de l'opéra | Gaston Leroux | Livre audio complet

Frontale sul rettilineo a Le Campe: due bambini tra i cinque feriti. Rallentamenti e code - facebook.com facebook

Violento schianto tra Riozzo e Vizzolo, cinque feriti tra cui una bimba di 4 anni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.