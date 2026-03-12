Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil non ci sono vittime tra gli italiani Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv – Il video

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, come annunciato dal ministro Crosetto durante una diretta televisiva. Nel messaggio si precisa che, al momento, non ci sono vittime tra il personale italiano e che l'esito dell'attacco non è ancora noto. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell'attacco.

«Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime tra il personale italiano». Questo il messaggio sms del ministro della Difesa, Guido Crosetto, letto dal deputato di Alleanza, Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, in diretta durante la trasmissione televisiva Realpolitik su Retequattro.? Ultim'ora: "Missile ha colpito la base italiana di #Erbil " #Realpolitik pic.twitter.comkLd90qsvJR — Realpolitiktv (@RealPolitikR4) March 11, 2026 La missione italiana a Erbil. Erbil è la capitale e la città più popolosa della Regione autonoma del Kurdistan in Iraq. La missione italiana presente fa parte dell’Operazione “Prima Parthica”, il contributo nazionale alla Coalizione Internazionale per il contrasto all’Isis. 🔗 Leggi su Open.online

L'attacco, secondo un comunicato dei Guardiani della Rivoluzione, è durato tre ore e ha preso di mira Tel Aviv sud, Gerusalemme ovest e Haifa. Sono stati attaccati anche "numerosi obiettivi statunitensi a Erbil e Bahrein" dicono i Pasdaran. x.com