Il ministro Crosetto si trova in Libano per incontrare i militari italiani coinvolti nella missione Unifil. Un'occasione per esprimere vicinanza e riconoscenza a chi opera in un contesto complesso, rafforzando il legame tra le istituzioni e le forze in campo. La visita rappresenta un gesto di sostegno e di attenzione alle esigenze di chi svolge compiti di pace e sicurezza in una regione delicata.

Roma, 22 dicembre 2025 – Le famiglie le salutano per telefono o in videochiamata, l'Italia delle istituzioni va a stringere loro la mano di persona. Il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, sono impegnati in questi giorni in un tour all'estero per portare gli auguri di Natale ai reparti delle Forze armate italiani in missione all'estero. Il ministro Crosetto ora è in Libano per gli auguri al contingente Unifil, da mesi in allerta per le tensioni tra esercito israeliano e guerriglieri di Hezbollah. Israele infatti, pur all'interno della tregua, non ha del tutto cessato i raid antiterrorismo quando ritiene attraverso l'intelligence che via siano attentati in preparazione o sconfinamenti di guerriglieri fuori dalle aree di sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ministro Crosetto in Libano per gli auguri ai militari italiani della missione Unifil

Gli auguri di Mattarella ai militari italiani impegnati in missioni e operazioni in Italia e all'estero; Mattarella ai militari in Libano: “La missione Unifil è motivo di orgoglio per l’Italia”. Interviene Crosetto su crisi globali; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA SALUTA I CONTINGENTI ALL'ESTERO DALLA SALA OPERAZIONI DEL COVI.

