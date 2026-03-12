Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq curdo, nel corso della giornata 13. L’attacco ha interessato le forze italiane presenti nella regione, ma secondo quanto riferito da un portavoce, i militari italiani stanno bene. La notizia si aggiunge alle recenti dinamiche di tensione nella zona e coinvolge direttamente le forze italiane in missione nel paese.

I FATTI PRINCIPALI - Giorno 13 Anche l'Italia coinvolta nella guerra. Un missile italiano colpisce la base del nostro paese nel Iraq curdo.. Tre navi commerciali colpite nello Stretto di Hormuz: la portarinfuse thailandese "Mayuree Naree" è stata attaccata mentre transitava nello Stretto; 20 marinai tratti in salvo dall'Oman, tre ancora dispersi. L'Iran ha lasciato intendere di essere responsabile, sostenendo che la nave aveva ignorato gli avvertimenti di Teheran. Altri due attacchi hanno colpito navi mercantili nelle acque degli Emirati, senza vittime. Usa: distrutte 16 navi posamine iraniane nello Stretto di Hormuz in un'operazione preventiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un missile colpisce la base italiana a Erbil. Crosetto: "I nostri militari stanno bene"

