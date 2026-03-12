Guerra in Iran | missile colpisce base italiana a Erbil Crosetto | Stanno tutti bene

Nella notte nel Kurdistan iracheno, un missile ha colpito la base italiana a Erbil. Il ministro della Difesa ha confermato che tutti i militari presenti sono in buona salute. L’attacco ha causato danni alla struttura, ma nessun ferito è stato riportato. La situazione ha portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nella zona.

Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani. Il personale presente nella base è stato immediatamente messo in sicurezza e la situazione risulta sotto controllo. “Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. La base di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran, è nata nell’ambito dell’operazione internazionale contro l’Isis e negli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta dello stesso governo della regione autonoma”. Crosetto ha poi confermato di aver parlato “personalmente” con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base in Iraq. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

