Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in un momento di elevata tensione nella regione. Il ministro della Difesa ha rassicurato che nessun militare italiano è rimasto ferito nell’attacco. La notizia ha suscitato attenzione internazionale, mentre le autorità locali stanno valutando le conseguenze dell’incidente. La situazione rimane sotto osservazione per ulteriori sviluppi.

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in una fase di forte tensione in Medio Oriente. L’allarme è arrivato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha riferito dell’attacco mentre erano ancora in corso le verifiche sulle conseguenze dell’esplosione. Nonostante l’impatto del razzo contro l’area militare, il ministro ha subito chiarito che non risultano vittime tra i militari italiani presenti nella struttura. La notizia è emersa in modo insolito: Crosetto ha scritto un messaggio al deputato Angelo Bonelli, leader di Avs, che in quel momento era ospite della trasmissione Realpolitik su Rete4. Bonelli ha letto in diretta televisiva il contenuto del messaggio del ministro, portando immediatamente alla luce quanto stava accadendo nella base italiana nel nord dell’Iraq. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Erbil, missile colpisce la base italiana. Crosetto rassicura: “Nessuna vittima tra i nostri militari”

Articoli correlati

Guerra in Iran: missile colpisce base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene”Secondo le prime informazioni confermate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, non si registrano feriti tra i militari italiani.

Leggi anche: Missile colpisce base italiana a Erbil, in Iraq. Crosetto: «Non ci sono feriti». A fuoco due petroliere. Trump: «Non abbiamo finito»

Una selezione di notizie su Erbil missile colpisce la base italiana...

Temi più discussi: Missile contro la base italiana a Erbil, Crosetto: nessun ferito. Nuovi raid di Israele su Teheran - LIVE BLOG; Guerra Iran, missile colpisce base militare italiana a Ebril: cosa è successo; Missile iraniano colpisce la base italiana a Erbil: nessun ferito; Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non ci sono vittime tra gli italiani. Il messaggio del ministro Crosetto letto in diretta tv - Il video.

Guerra Iran, colpita con un missile la base italiana di Erbil. Tajani: «Nessun ferito, militari al sicuro nel bunker»«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... ilmattino.it

Erbil, missile colpisce la base italiana. Crosetto rassicura: Nessuna vittima tra i nostri militariUn missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in una fase di forte tensione in Medio Oriente. L’allarme è arrivato direttamente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ... thesocialpost.it

Tajani: «Attacco a Erbil inaccettabile, decideremo atti da compiere» - facebook.com facebook

Crosetto: “Missile sulla base italiana di Erbil, nessun ferito”. Trump: “La guerra finirà presto” x.com