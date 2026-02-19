Oltre 500 danzatori al Petrarca per il concorso Piero della Francesca

Il concorso “Piero della Francesca” ha portato sul palco del Teatro Petrarca oltre 500 danzatori provenienti da tutta Italia. La manifestazione, che si svolge da anni, mira a scoprire nuovi talenti nel mondo della danza. Quest’anno, il numero di partecipanti è aumentato rispetto alle edizioni precedenti, attirando anche giovani provenienti da scuole di ballo locali. La competizione si svolge in due giornate intense, con coreografie di diversi stili e livelli. La partecipazione massiccia conferma l’interesse crescente per questa iniziativa culturale.

Oltre cinquecento danzatori saliranno sul palco del Teatro Petrarca per il concorso nazionale “Piero della Francesca”. L’appuntamento è in programma sabato 14 e domenica 15 marzo con la dodicesima edizione della manifestazione coreutica organizzata dall’associazione Progetti Per La Danza, che riunirà allievi e allieve di circa trenta scuole provenienti da tutta Italia. L’evento può contare su una rete di collaborazioni istituzionali: è previsto il patrocinio del Comune di Arezzo, il contributo e il patrocinio del Consiglio della Regione Toscana e il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo. Un sostegno che, secondo gli organizzatori, conferma la centralità della città nella promozione della danza e nei percorsi di crescita artistica rivolti alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

