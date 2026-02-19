oltre 500 danzatori al teatro petrarca per il concorso nazionale piero della francesca

Il concorso nazionale “Piero della Francesca” si svolge al Teatro Petrarca, attirando più di 500 danzatori da tutta Italia. La dodicesima edizione si terrà il 14 e 15 marzo, portando sul palco giovani talenti pronti a esibirsi davanti a pubblico e giuria. Questa grande partecipazione dimostra quanto la danza sia amata e praticata nel nostro paese. La competizione si svolge in un teatro storico, noto per aver ospitato numerosi eventi culturali. La manifestazione si conferma un appuntamento importante per gli appassionati di danza.

Saranno oltre cinquecento i danzatori protagonisti sul palco del Teatro Petrarca in occasione della dodicesima edizione del concorso nazionale “Piero della Francesca”, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo. La manifestazione coreutica, organizzata dall’associazione Progetti Per La Danza, si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale, coinvolgendo allievi e allieve di circa trenta scuole provenienti da tutta la penisola. L’evento è patrocinato dal Comune di Arezzo e dalla Regione Toscana, con il contributo e il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo, a testimonianza della forte sinergia istituzionale che accompagna la crescita di un concorso capace di valorizzare la città di Arezzo come punto di riferimento per la promozione della danza e la formazione delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

