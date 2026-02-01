Moncler Grenoble ad Aspen | la sfilata-evento che unisce glamour alta quota e star

Aspen si trasforma in un palcoscenico per la sfilata di Moncler Grenoble. La collezione autunno-inverno 2026 ha attirato star e appassionati di moda, che hanno assistito a performance tecniche e richiami rétro in un contesto di alta quota. L’evento ha confermato la volontà del brand di mixare stile e funzionalità, tra atmosfere glamour e paesaggi mozzafiato.

Seguendo una pista immaginaria, il brand che deve il suo nome alla cittadina francese omonima dove è nato nel 1952, ha portato per la prima volta il suo show all'interno di uno ski resort americano, ciliegina sulla torta di un intero weekend dedicato alla vita in montagna e che ha riunito la community globale della griffe. La brand experience è stata anche l'occasione per inaugurare il primo flagship americano Moncler ad Aspen, pensato come un ambiente immersivo ispirato al paesaggio locale.

