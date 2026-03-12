Un banco può costruire il futuro Scuola | diritto non privilegio

Un banco può costruire il futuro, così come la scuola rappresenta un diritto fondamentale e non un privilegio. Secondo l’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’istruzione deve essere gratuita e accessibile a tutti. Questa affermazione sottolinea l’importanza di garantire un’educazione senza ostacoli, affinché ogni individuo possa avere le stesse opportunità di apprendere e crescere.

Per noi il diritto più importante legato all'istruzione è quello espresso nell'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: l'istruzione deve essere gratuita e accessibile. La scuola non deve servire solo a imparare nozioni, ma deve aiutare a sviluppare la personalità di ognuno, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza, l'amicizia tra popoli e culture diverse. È, quindi, non solo un luogo dove si studia, ma uno spazio in cui si cresce come persone e cittadini. L'istruzione è un diritto fondamentale riconosciuto dalle Nazioni Unite: ogni bambino dovrebbe poter imparare a leggere, scrivere, sviluppare il proprio potenziale, indipendentemente da dove sia nato o dal genere.