Il liceo scientifico di Forlì apripista in Romagna | a scuola si studia l' alluvione per costruire il futuro

Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli a Forlì si distingue ancora una volta. Questa volta, gli studenti studiano l’alluvione che ha colpito la zona per capire come prevenire future emergenze. La scuola punta su progetti pratici e coinvolgenti, portando i ragazzi a confrontarsi con i problemi reali del territorio. In aula si parla di acqua, di rischio e di come costruire un futuro più sicuro.

L'istituto è infatti la prima scuola della Romagna a sperimentare il laboratorio didattico "Un fiume di persone: risorse, futuro, resilienza" Il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì si conferma una realtà educativa all'avanguardia sui temi della cittadinanza attiva e della sostenibilità ambientale. L'istituto è infatti la prima scuola della Romagna a sperimentare il laboratorio didattico "Un fiume di persone: risorse, futuro, resilienza", un percorso formativo innovativo dedicato all'analisi dell'alluvione che ha colpito il territorio nel maggio 2023, al cambiamento climatico in atto e alla necessità di rafforzare la capacità di adattamento di comunità, città e territori.

