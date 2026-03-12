Umbria i monumenti si colorano di lilla contro i disturbi alimentari | casi in aumento la fascia di età a rischio

In Umbria, il 15 marzo, numerosi monumenti e luoghi simbolo saranno illuminati di lilla per sensibilizzare sui disturbi alimentari, che negli ultimi tempi hanno registrato un aumento tra le fasce di età più giovani. La giornata è dedicata alla lotta contro queste problematiche e alla promozione dell'importanza della ricerca e delle strutture dedicate al trattamento. L'iniziativa coinvolge diverse località della regione.

Nella giornata per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il prossimo 15 marzo, molti monumenti e luoghi simbolo in Umbria saranno illuminati per ricordare l'importanza della ricerca e delle strutture operanti nel trattamento dei disturbi alimentari. Tra questi, la Torre del Popolo di Assisi si colorerà di lilla il 15 marzo 2026. L’Amministrazione comunale ha, infatti, aderito alla campagna “Never Give Up” promossa da ANCI e Never Give Up Onlus, che ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione su patologie come anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata, che in Italia interessano circa 3,5 milioni di persone, colpendo soprattutto adolescenti e giovani. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Disturbi alimentari: più casi, si abbassa l’età. Ed anche maschi in cura Giornata del fiocchetto lilla: il progetto di prevenzione a Strambino contro i disturbi alimentariStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) I disturbi del... Aggiornamenti e notizie su Umbria i monumenti si colorano di lilla... Discussioni sull' argomento Legambiente: Basta parlare di riaprire la Ztl; Assisi invasa dai pellegrini per l’ostensione di San Francesco: traffico nel caos nell’area del Vescovado (foto). Monumenti aperti fa scoprire il Santa Giuliana a PerugiaL'Umbria aderisce per la prima volta all'iniziativa nazionale Monumenti aperti. Il primo evento, con visite guidate teatralizzate curate da Rinoceronte Teatro, interesserà il complesso monumentale di ... ansa.it La Befana fra i monumenti di Città di CastelloLa Befana pensile arriverà il 6 gennaio fra i monumenti ed edifici simboli di Città di Castello, dal campanile di palazzo comunale ai 38 metri della torre civica: a distanza di 20 anni si rinnova un ... ansa.it Umbria, il borgo di Scheggino x.com Allerta gialla al centro e piogge al nord-est: l'Italia divisa dal maltempoLa Protezione Civile dirama l'avviso per criticità idrogeologica in Lazio e Umbria, mentre venti forti di Maestrale colpiscono la Sardegna e le temperature calano nelle regioni centrali #Malte - facebook.com facebook