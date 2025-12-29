Intesa Sanpaolo ha comunicato due nuove nomine ai livelli più alti della struttura, rafforzando la leadership del Gruppo sotto la guida di Carlo Messina. Gli aggiornamenti riguardano figure chiave, confermando l’impegno dell’istituto nel consolidare la propria organizzazione e strategia. Le nomine rappresentano un passo importante nell’evoluzione della banca, mantenendo l’attenzione sulla stabilità e sull’efficienza della gestione.

Intesa Sanpaolo ha annunciato due importanti avvicendamenti ai vertici del Gruppo guidato da Carlo Messina. A partire dal primo gennaio Francesca Nieddu assumerà l’incarico di Chief Compliance Officer, mentre Mauro Senati diventerà Chief Risk Officer del gruppo. Subentrano rispettivamente a Piero Boccassino e Davide Alfonsi, che continueranno a collaborare con Intesa Sanpaolo in qualità di Senior Advisor. Francesca Nieddu (LinkedIn). Chi è Francesca Nieddu. Nieddu ha iniziato la carriera nel 1998 in Borsa Italiana nel mercato dei derivati azionari e, a partire dal 2000, nell’area capital markets di Unicredito Italiano, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nel marketing e product management dei prodotti finanziari per investitori retail. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Due nomine ai vertici di Intesa Sanpaolo

