Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini. La retrospettiva

Si sta per chiudere la grande retrospettiva Col Tempo. 1956–2024, dedicata a Guido Guidi, tra i protagonisti assoluti della fotografia contemporanea. La mostra, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il MAXXI e l’Archivio Guido Guidi, sarà visitabile a Casa Cavazzini fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini

