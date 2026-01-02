Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini
Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini. La retrospettiva
Si sta per chiudere la grande retrospettiva Col Tempo. 1956–2024, dedicata a Guido Guidi, tra i protagonisti assoluti della fotografia contemporanea. La mostra, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il MAXXI e l’Archivio Guido Guidi, sarà visitabile a Casa Cavazzini fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
