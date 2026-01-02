Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini

Da udinetoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono gli ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini. La retrospettiva

Si sta per chiudere la grande retrospettiva Col Tempo. 1956–2024, dedicata a Guido Guidi, tra i protagonisti assoluti della fotografia contemporanea. La mostra, promossa dal Comune di Udine in collaborazione con il MAXXI e l’Archivio Guido Guidi, sarà visitabile a Casa Cavazzini fino al 6 gennaio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

ultimi giorni per visitare la mostra di guido guidi a casa cavazzini

© Udinetoday.it - Ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini

Leggi anche: Ultimi giorni per visitare la mostra fiorentina “Cento anni di storia della scienza”

Leggi anche: L'arte urbana "toglie la maschera": a Casa Cavazzini arriva la mostra che cambia le regole

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Quartu ultimi giorni per visitare la mostra “OltreUomo – Il Magritte che non ti aspetti”; Fino al 25 gennaio «La montagna delle visioni» / Notizie / Novità / Homepage; Ultimi giorni: attenzione, queste esposizioni termineranno a gennaio 2026 a Parigi e nella regione dell'Île-de-France; Ascoli, Andrea Viozzi ci invita a visitare in questi giorni la mostra d’Arte Sacra e Contemporanea presso la Chiesa di San Vittore -.

ultimi giorni visitare mostraCasa Cavazzini, ultimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi - Il percorso espositivo restituisce lo sguardo unico di Guidi, capace di trasformare il quotidiano in strumento di conoscenza, mettendo al centro il tempo come elemento fondamentale dell’atto fotografi ... udinetoday.it

ultimi giorni visitare mostraUltimi giorni per visitare la mostra di Guido Guidi a Casa Cavazzini - 1956–2024, dedicata a Guido Guidi, tra i protagonisti assoluti della fotografia contemporanea. udinetoday.it

ultimi giorni visitare mostraRimini80 non è un viaggio nella nostalgia, la mostra parla al presente - Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli” (chiude l’11 gennaio) al Museo della Città ... chiamamicitta.it

Italo Zannier racconta Guido Guidi, maestri della fotografia a PordenonePensa

Video Italo Zannier racconta Guido Guidi, maestri della fotografia a PordenonePensa

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.