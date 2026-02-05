Arte mistero e fantasia a misura dei bambini | ultimi giorni per visitare la mostra Monete dal Mondo

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi apre le sue porte ai bambini. La mostra “Monete dal Mondo” offre un’esperienza immersiva tra arte, mistero e fantasia, pensata per i più piccoli. È l’ultima occasione per visitarla, prima che chiuda i battenti.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, aprirà le sue porte ai più giovani con un'esperienza immersiva dedicata alla magia e alla fantasia.L'iniziativa nasce dalla collaborazione con Il Baule Magico, scuola di.

