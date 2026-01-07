Crolla un tratto del muro del carcere di Barcaglione la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Da anconatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tratto del muro della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è crollato ieri, suscitando una ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. La situazione evidenzia problematiche di sicurezza e gestione all’interno della struttura. La questione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale e dei detenuti, e per ristabilire le condizioni di normalità nel carcere.

ANCONA - Ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dopo che, nella giornata di ieri, una parte del muro di cinta della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è improvvisamente crollata. In una lettera inviata, tra gli altri, al sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

crolla un tratto del muro del carcere di barcaglione la protesta del sindacato autonomo polizia penitenziaria

© Anconatoday.it - Crolla un tratto del muro del carcere di Barcaglione, la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Leggi anche: Giovane detenuto si toglie la vita. Il sindacato polizia penitenziaria denuncia emergenza in carcere

Leggi anche: In arrivo 10 nuovi agenti per la Polizia penitenziaria del carcere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maltempo, un albero colpisce due auto ad Ancona, passeggeri incolumi.

crolla tratto muro carcereBarcaglione, acqua e danni: frana il muro del carcere. Ha ceduto la cinta vicino agli uffici - L’allarme è scattato ieri mattina, quando è crollata una parte della cinta di contenimento che divide il carcere ... msn.com

crolla tratto muro carcereRischio al Barcaglione. Frana un muro del carcere: tonnellate di terra e mattoni - Fortunatamente l’area era già stata transennata per alcune crepe e movimenti: poteva colpire i poliziotti perché è lì che si parcheggiano i mezzi della Penitenziaria . msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.