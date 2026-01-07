Crolla un tratto del muro del carcere di Barcaglione la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Un tratto del muro della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è crollato ieri, suscitando una ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. La situazione evidenzia problematiche di sicurezza e gestione all’interno della struttura. La questione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale e dei detenuti, e per ristabilire le condizioni di normalità nel carcere.
ANCONA - Ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dopo che, nella giornata di ieri, una parte del muro di cinta della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è improvvisamente crollata. In una lettera inviata, tra gli altri, al sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Giovane detenuto si toglie la vita. Il sindacato polizia penitenziaria denuncia emergenza in carcere
Leggi anche: In arrivo 10 nuovi agenti per la Polizia penitenziaria del carcere
Maltempo, un albero colpisce due auto ad Ancona, passeggeri incolumi.
Barcaglione, acqua e danni: frana il muro del carcere. Ha ceduto la cinta vicino agli uffici - L’allarme è scattato ieri mattina, quando è crollata una parte della cinta di contenimento che divide il carcere ... msn.com
Rischio al Barcaglione. Frana un muro del carcere: tonnellate di terra e mattoni - Fortunatamente l’area era già stata transennata per alcune crepe e movimenti: poteva colpire i poliziotti perché è lì che si parcheggiano i mezzi della Penitenziaria . msn.com
Salento, crolla da 4 metri un tratto del costone di Marina Serra: boato e paura x.com
Molti interventi tra Roma, i castelli romani e la provincia. Crolla un pino di venti metri in Via dei Fori Imperiali. Disposta la chiusura della via Appia – causa allagamento – nel tratto compreso tra l’incrocio Ciampino – SS217 Via Dei Laghi (Km 13,7) e l’incrocio F - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.