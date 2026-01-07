Crolla un tratto del muro del carcere di Barcaglione la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

Un tratto del muro della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è crollato ieri, suscitando una ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. La situazione evidenzia problematiche di sicurezza e gestione all’interno della struttura. La questione richiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale e dei detenuti, e per ristabilire le condizioni di normalità nel carcere.

ANCONA - Ferma protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dopo che, nella giornata di ieri, una parte del muro di cinta della Casa di Reclusione di Ancona 'Barcaglione' è improvvisamente crollata. In una lettera inviata, tra gli altri, al sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea.

Rischio al Barcaglione. Frana un muro del carcere: tonnellate di terra e mattoni - Fortunatamente l’area era già stata transennata per alcune crepe e movimenti: poteva colpire i poliziotti perché è lì che si parcheggiano i mezzi della Penitenziaria . msn.com

