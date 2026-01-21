Lesione al bicipite femorale per il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi
FIRENZE – Brutte notizie dall’infermeria della Fiorentina. Il difensore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico – strumentali dopo l’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! Ecco quando tornerà in campoBrutte notizie per il Bologna e l'allenatore Italiano: Nicolò Casale si è infortunato al bicipite femorale sinistro, con una lesione di basso grado.
Leggi anche: Dybala out quattro settimane: lesione di medio grado al bicipite femorale per l’argentino della Roma
Report per Fabiano Parisi: lesione al bicipite femorale sinistroTegola per Paolo Vanoli che dovrà fare a meno di Fabiano Parisi per alcune partite, a partire da quella di sabato con il Cagliari e quella di Coppa con il Como, per una lesione al ... firenzeviola.it
Per Parisi lesione di primo grado del capo lungo del bicipite femorale. 2 settimane di stopFirenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comACF Fiorentina comunica che, nel ... msn.com
Come riporta Il Tempo, oggi Lorenzo Pellegrini tornerà a lavorare in gruppo. Dopo lo stop nell'allenamento alla vigilia di Natale, dove si era procurato una lesione al bicipite femorale sinistro, il numero 7 è pronto a tornare a disposizione di Gasperini. Rispett - facebook.com facebook
+++Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero 3/4 settimane x.com
