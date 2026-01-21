Lesione al bicipite femorale per il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi

Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha subito una lesione al bicipite femorale durante la partita contro il Bologna. Dopo l’infortunio, sono stati effettuati accertamenti clinico-strumentali per valutare l’entità del problema. La società seguirà con attenzione l’evoluzione delle condizioni del giocatore, fornendo aggiornamenti sui tempi di recupero e sulle eventuali misure da adottare.

