Lesione al bicipite femorale per il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi

Da corrieretoscano.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha subito una lesione al bicipite femorale durante la partita contro il Bologna. Dopo l’infortunio, sono stati effettuati accertamenti clinico-strumentali per valutare l’entità del problema. La società seguirà con attenzione l’evoluzione delle condizioni del giocatore, fornendo aggiornamenti sui tempi di recupero e sulle eventuali misure da adottare.

FIRENZE – Brutte notizie dall’infermeria della Fiorentina.  Il difensore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico – strumentali dopo l’infortunio occorso nella gara di campionato Bologna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

