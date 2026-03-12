Alla vigilia della partita tra Udinese e Juventus, Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa. Al suo posto, sarà presente un altro membro dello staff bianconero che fornirà le informazioni ufficiali sulla gara. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta. La partita si avvicina e i giornalisti attendono aggiornamenti dai rappresentanti della squadra.

Udinese Juve, alla vigilia della sfida non parlerà Luciano Spalletti. Ecco chi ci sarà in conferenza stampa al posto del tecnico bianconero. Continua l’alternarsi fra il tecnico e un calciatore nella conferenza stampa di vigilia della Juventus. Prima della partita contro l’Udinese, infatti, non ci sarà Luciano Spalletti a rispondere alle domande dei giornalisti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! In conferenza stampa parlerà Francisco Conceicao. L ‘appuntamento con il portoghese è fissato per domani, venerdì 13 marzo, alle ore 14. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Juve: non parlerà Spalletti alla vigilia, chi ci sarà al suo posto

