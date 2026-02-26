Chiellini si presenta al posto di Spalletti dopo Juve-Galatasaray spiegando perché non parlerà

Luciano Spalletti non ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: al suo posto si è presentato Chiellini, c'è un motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché dopo Inter-Bologna in TV si è presentato Kolarov al posto di Chivu: “Urla più di Inzaghi” Aleksandr Kolarov si è presentato nel post partita di Inter-Bologna al posto di Cristian Chivu, esausto e senza voce: "Pensate sia tranquillo, ma...

Ultimissime Juve LIVE: le dichiarazioni di Spalletti e Chiellini prima del GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Inibizione per Comolli e Chiellini, dietrofront Benatia a Marsiglia, la Lazio presenta il progetto FlaminioI due dirigenti della Juventus puniti dal Giudice Sportivo dopo le reazioni all'intervallo del derby d'Italia. Il marocchino rimarrà all'OM e in casa ... passionedelcalcio.it

Juventus-Galatasaray, Zhegrova si divora il gol del possibile 4-0. VIDEO #SkySport #SkyUCL x.com

LIVE - Incredibile Juve, in 10 è avanti 3-0 contro il Galatasaray dopo il 5-2 dell'andata. Così sarebbero supplementari - facebook.com facebook