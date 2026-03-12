Nella notte, a Zaporizhzhia, almeno 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, a causa di un episodio di violenza. Nel frattempo, in Florida, si è svolto un incontro che ha attirato l’attenzione internazionale, suscitando aspettative di un possibile cambiamento nelle dinamiche della crisi ucraina. La situazione sul campo e gli incontri diplomatici si sono verificati a breve distanza di tempo.

Nel cuore della crisi ucraina, la notte ha portato distruzione su Zaporizhzhia con almeno 13 feriti tra cui due bambini, mentre a pochi giorni di distanza, un incontro storico in Florida segna una possibile svolta diplomatica. Steve Witkoff e Kirill Dmitriev hanno definito produttivo il vertice che potrebbe ridisegnare gli equilibri energetici globali. L’incontro tra i rappresentanti delle due potenze si è svolto nel territorio americano, dove le parti hanno concordato di mantenere contatti costanti per gestire la crisi dei mercati energetici. Le autorità locali ucraine confermano che i bombardamenti hanno colpito non solo la città principale ma anche villaggi circostanti come Rozumivka, lasciando sul campo una ragazza di sedici anni deceduta a Cherniv a causa di un drone russo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina: 13 feriti a Zaporizhzhia, svolta Florida

Articoli correlati

UNICEF/Ucraina: 5 bambini feriti a Zaporizhzhia Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: cinque feriti, tra loro un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia durante la notte, hanno riferito le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina 13 feriti a Zaporizhzhia svolta...

Temi più discussi: Ucraina: Media, 'Bombe su Zaporizhia, 13 feriti tra cui due bambini'; Attacco di Kiev sulla città russa di Bryansk, ci sono morti e feriti; Raid russi contro Kharkiv, morti e vari feriti; Ucraina, raid russo nella notte a Kharkiv: vittime e feriti sotto le macerie.

Ucraina, bombe su Zhaporizia: 13 feriti. Sedicenne muore per caduta drone russo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, bombe su Zhaporizia: 13 feriti. Sedicenne muore per caduta drone russo. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina: Media, 'Bombe su Zaporizhia, 13 feriti tra cui due bambini'(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Russia ha attaccato la città meridionale di Zaporizhia e la regione circostante, con bombe aeree guidate, ferendo almeno 13 persone, tra cui due bambini. Lo hanno riferito l ... msn.com

Oggi pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi ha presieduto in Basilica la Santa Messa per la pace in Ucraina. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede in occasione della venerazione delle spoglie mortali di san Francesco facebook

MILANO CORTINA | La squadra ucraina lancia un duro attacco contro il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) e contro gli organizzatori delle Paralimpiadi invernali, sostenendo di essere sottoposta a "pressioni sistemiche" per ridurre la propria visibilità ai x.com