In un inverno segnato da paura e privazioni, i bambini di Zaporizhzhia continuano a pagare il prezzo più alto della guerra. Le recenti notizie di cinque bambini feriti in un attacco sottolineano la drammatica realtà che vivono ogni giorno, tra speranza e sofferenza. È un appello a non dimenticare la loro innocenza e a sostenere chi si impegna per proteggere i più vulnerabili.

© Puntomagazine.it - UNICEF/Ucraina: 5 bambini feriti a Zaporizhzhia

Un inverno di paura e privazioni: i bambini pagano il prezzo più alto della guerra a Zaporizhzhia. 18 dicembre 2025- Tristi notizie di cinque bambini feriti ieri in un attacco a Zaporizhzhia. Un altro periodo festivo rovinato da attacchi che devastano le giovani vite. Anche l'accesso all'elettricità, all'acqua e al riscaldamento è stato interrotto per molti, rendendo questo inverno particolarmente difficile per i bambini. Gli attacchi devono finire.

