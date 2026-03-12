Ucciso al culmine di un litigio | nuovo sopralluogo nella casa di Vitolo

Nella villa di Viale Degli Aranci a Sant'Egidio del Monte Albino si è svolto un nuovo sopralluogo. Lì, un imprenditore di 61 anni di Pagani, Francesco Vitolo, è stato ucciso durante un litigio. La scena è stata ispezionata nuovamente dopo che le autorità hanno deciso di approfondire i dettagli del caso. La polizia sta raccogliendo elementi sul luogo dell'omicidio.

Nuovo sopralluogo nella villa in Viale Degli Aranci, a Sant'Egidio del Monte Albino, dove l'imprenditore di Pagani, di 61 anni, Francesco Vitolo, è stato ucciso. Ieri mattina, i carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore hanno svolto altre attività di natura tecnica, insieme ai colleghi.