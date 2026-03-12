È stata confermata la condanna definitiva per Domenico Checchi, il trentatreenne che nella notte tra una determinata data ha ucciso un pusher. La sentenza riguarda esclusivamente questa vicenda giudiziaria e non prevede ulteriori appelli o ricorsi. La decisione della Corte di Cassazione è stata resa nota nelle ultime ore, chiudendo così il procedimento legale.

È definitiva la sentenza di condanna per Domenico Checchi, il trentaquattrenne che, nella notte tra il 24 e il 25 maggio del 2023, aveva accoltellato a morte, con un tirapugni con una lama, il pusher tunisino Marouane Bechir, di 42 anni, che si era presentato nel suo appartamento di via del Borgo di San Pietro. L’uomo morì nell’ascensore del condominio, per le ferite che Checchi gli aveva inferto al volto e al petto. La lite, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avvenne per motivi di droga. La pena stabilita dalla Cassazione per l’omicidio è nove anni e quattro mesi di reclusione con pene accessorie, interdizione legale durante la pena e interdizione dai pubblici uffici perpetua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uccise il pusher, condanna definitiva per Checchi

