Federica Torzullo il marito Claudio Carlomagno confessa | L' ho uccisa per non perdere l' affidamento di mio figlio

Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip. In una confessione, ha dichiarato di aver ucciso Federica per evitare di perdere l’affidamento del loro figlio. La vicenda ha suscitato attenzione e scalpore, evidenziando una grave situazione di violenza domestica.

Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base ha ammesso le sue responsabilità e fornendo una confessione davanti al gip di Civitavecchia. «Ho ucciso mia moglie per non perdere l'affidamento di mio figlio». Questo, in sintesi, il movente che l'uomo ha dato al gip. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il fermo dell'uomo accusato del femminicidio e occultamento del cadavere. L'interrogatorio davanti al gip L'interrogatorio di convalida dell'uomo si è tenuto davanti al gip di Civitavecchia. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo.

