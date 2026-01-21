Federica Torzullo Claudio Carlomagno confessa | Uccisa per non perdere affidamento di mio figlio ammazzata in bagno ho fatto tutto in 50 minuti

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, in un breve lasso di tempo. Davanti al gip di Civitavecchia, ha spiegato di aver agito per paura di perdere l’affidamento del figlio e ha descritto i dettagli del delitto, avvenuto in bagno. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni familiari e ha suscitato attenzione sulle dinamiche di una tragica vicenda.

Davanti al gip di Civitavecchia Claudio Carlomagno ha ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo per timore di perdere l’affidamento del figlio e ha descritto il momento del delitto Il marito di Federica Torzullo, Claudio Carlomagno, ha confessato davanti al gip di Civitavecchia di av. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa: "Uccisa per non perdere affidamento di mio figlio, ammazzata in bagno, ho fatto tutto in 50 minuti" Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa: «L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, ha ammesso le proprie responsabilità durante l'interrogatorio davanti al gip. Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidio: «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, ad Anguillara. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa per non perdere l'affidamento di mio figlio Argomenti discussi: Federica Torzullo, Claudio Carlomagno all'interrogatorio resta in silenzio. L'uomo stava per darsi alla fuga. Il procuratore: Omicidio feroce e corpo irriconoscibile; Federica Torzullo, Carlomagno resta in silenzio. Il pm: Voleva bruciare il corpo per renderla irriconoscibile; Claudio Carlomagno, le incongruenze nel racconto: Disse alla domestica: domani non venire a casa; Federica Torzullo, il marito non risponde a pm. Inquirenti: Omicidio feroce. Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpi mortaliClaudio Agostino Carlomagno, accusato del femminicidio di sua moglie Federica Torzullo, ammette le proprie responsabilità durante l’interrogatorio di convalida del fermo davanti ... leggo.it Federica Torzullo, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio: «Non volevo perdere mio figlio». Il coltello con cui ha sferrato 23 colpiClaudio Agostino Carlomagno, accusato del femminicidio di sua moglie Federica Torzullo, ammette le proprie responsabilità durante l’interrogatorio di convalida del fermo davanti ... msn.com Federica Torzullo, il marito confessa l'omicidio - facebook.com facebook Femminicidio di Anguillara, confessa il marito di Federica Torzullo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.