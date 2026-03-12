Tuttosport | Napoli chiede a Sant’Elmas lo scatto da Champions Pronto il riscatto

Il Napoli ha chiesto a Eljif Elmas di dimostrare il suo valore nelle prossime partite di Champions League. La società sta valutando il riscatto e si aspetta che il centrocampista possa confermare il suo ruolo all’interno della squadra. Elmas, tornato in evidenza, ha l’opportunità di rafforzare la sua posizione nel progetto tecnico del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Eljif Elmas è tornato protagonista nel Napoli e ora può diventare uno degli uomini chiave nella corsa alla Champions League. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, il centrocampista macedone è stato decisivo nella vittoria contro il Torino e il suo gol ha consolidato il terzo posto degli azzurri, avvicinando la squadra all’obiettivo europeo. Secondo Nicolò Schira su Tuttosport, il gol segnato al Torino ha avuto un peso enorme nella stagione del Napoli. La qualificazione alla Champions League rappresenta infatti un obiettivo fondamentale anche dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

