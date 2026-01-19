Cerignola dà il benvenuto al nuovo comandante della polizia locale | è Antonio Di Nardo

Il Comune di Cerignola accoglie con riferimento il nuovo comandante della polizia locale, Antonio Di Nardo, che ha assunto ufficialmente l’incarico dall’8 gennaio 2026. Con questa nomina, l’amministrazione mira a rafforzare l’efficacia dei servizi di sicurezza e a garantire un presidio costante del territorio. Antonio Di Nardo porta con sé un’esperienza consolidata nel settore, a disposizione della comunità e delle istituzioni locali.

Il Comune di Cerignola dà il benvenuto al nuovo Comandante della polizia locale, Antonio Di Nardo, che ha ufficialmente assunto l’incarico a partire dall’8 gennaio 2026. Di Nardo ha indossato la divisa della polizia locale presso i Comuni di Fiuggi, Milano, Gallarate, Caserta, Roccagorga, Teano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Monticelli, da Cremona il nuovo comandante della polizia locale

Il 16 dicembre, Maurizio Gioacchini ha preso servizio come nuovo comandante della Polizia Locale di Monticelli, proveniente da Cremona. La sua nomina segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza del servizio nel comune, con l'obiettivo di garantire un presidio più efficace e una migliore collaborazione con la comunità locale.

