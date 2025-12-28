Colazione e visita a palazzo Libertini Scuderi | tra stile rinascimentale liberty e rococo'

Sicilia Gaia propone una visita guidata a Palazzo Libertini Scuderi, un edificio unico a Catania che combina elementi rinascimentali e liberty. Durante l’escursione, sarà possibile ammirare le caratteristiche architettoniche e scoprire la storia di questo patrimonio culturale, testimone delle diverse influenze artistiche presenti in Sicilia. Un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio locale in un contesto ricco di eleganza e storia.

Sicilia Gaia organizza una visita guidata dedicata al Palazzo Scuderi Libertini Scuderi, unico edificio a Catania che coniuga mirabilmente due stili simili e allo stesso tempo diversi: quello rinascimentale e quello liberty. Fu realizzato da Carlo Sada, giunto a Catania nel 1874, divenendo.

