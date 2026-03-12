Il turismo in Campania registra un aumento del 7%, mentre la Borsa mediterranea viene influenzata dalla guerra in corso. A Napoli è stata inaugurata la 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. La crescita delle presenze turistiche si combina con le fluttuazioni del mercato finanziario, che risentono delle tensioni internazionali. La manifestazione si svolge nel capoluogo partenopeo, attirando operatori e visitatori.

Inaugurata la 29ª edizione della BMT a Napoli. Napoli. L'entusiasmo dei numeri si unisce al realismo della geopolitica con l'apertura della 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT). Fino al 14 marzo, i padiglioni della Mostra d'Oltremare diventeranno il fulcro dell'industria del viaggio, accogliendo grandi tour operator, catene alberghiere e aziende di trasporto ferroviario e aereo. Questo evento si conferma come il terreno dove la politica e l'impresa collaborano per consolidare il "brand Italia" in un contesto globale incerto. Alla cerimonia di inaugurazione hanno presenziato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio.

© Napolipiu.com - Turismo in Campania cresce del 7%, ma la guerra influisce sulla Borsa mediterranea.

