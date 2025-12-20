Renato Guttuso alla Firmafede | Un artista della contemporaneità In mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti disegni e lavori grafici L’assessore Borrini ha inserito l’evento nel percorso che ha già offerto Gian Carozzi de Chirico e Picasso

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono dialogo con la storia e la politica, mai vissute come ideologia astratta, ma sempre come partecipazione concreta, al centro di ‘Renato Guttuso – Il colore della realtà’, la mostra curata da Lorenzo Canova e dedicata a uno dei maggiori esponenti del neorealismo italiano del XX secolo che ieri ha inaugurato alla Fortezza Firmafede. "È la prima volta che affrontiamo un discorso su Renato Guttuso – esordisce il presidente di Metaformosi Pietro Folena – e siamo lieti di farlo in questo luogo e in questi spazi così belli. Non si fanno molte mostre su questo straordinario artista che forse ha avuto difficoltà a incontrare nella contemporaneità il successo che merita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

renato guttuso alla firmafede un artista della contemporaneit224 in mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti disegni e lavori grafici l8217assessore borrini ha inserito l8217evento nel percorso che ha gi224 offerto gian carozzi de chirico e picasso

© Lanazione.it - Renato Guttuso alla Firmafede: "Un artista della contemporaneità". In mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti, disegni e lavori grafici. L’assessore Borrini ha inserito l’evento nel percorso che ha già offerto Gian Carozzi, de Chirico e Picasso

Leggi anche: L'ultima stagione di De Chirico in una grande mostra a Modena: la Neometafisica in cinquanta opere

Leggi anche: Renato Guttuso: al Castello di Masnago debutta un nuovo percorso museale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Eros, politica e modelli di Renato Guttuso in mostra alla Firmafede di Sarzana: “Un artista della contemporaneità”; Renato Guttuso alla Fortezza Firmafede: Sarzana racconta un secolo tra arte e impegno; Sarzana (SP): “Renato Guttuso – Il colore della realtà”, la mostra a Fortezza Firmafede; Renato Guttuso alla Firmafede: Un artista della contemporaneità. In mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti, disegni e lavori grafici. L’assessore Borrini ha inserito l’evento nel percorso che ha già offerto Gian Caro.

renato guttuso firmafede artistaRenato Guttuso. Il colore della realtà, la mostra a Sarzana - Una grande mostra dedicata a un artista tra i più importanti del neorealismo italiano del XX secolo, arriva negli spazi espositivi della Fortezza Firmafede di Sarzana (Piazza Cittadella) da venerdì 19 ... mentelocale.it

renato guttuso firmafede artistaFortezza Firmafede di Sarzana: la grande mostra su Renato Guttuso, “Il colore della realtà” - Dal 19 dicembre 2025 al 2 giugno 2026 l’omaggio a uno dei massimi protagonisti del Novecento italiano Dal 19 dicembre 2025 al 2 giugno 2026 la Fortezza Firmafede di Sarzana ospita una grande mostra de ... dazebaonews.it

renato guttuso firmafede artistaRenato Guttuso: Il colore della realtà - Un'altra grande mostra, dedicata a un artista tra i più importanti del neorealismo italiano del XX secolo, arriva negli spazi espositivi della Fortezza ... villegiardini.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.