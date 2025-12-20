Renato Guttuso alla Firmafede | Un artista della contemporaneità In mostra fino 2 giugno quaranta opere di uno dei protagonisti del novecento tra dipinti disegni e lavori grafici L’assessore Borrini ha inserito l’evento nel percorso che ha già offerto Gian Carozzi de Chirico e Picasso

Ci sono dialogo con la storia e la politica, mai vissute come ideologia astratta, ma sempre come partecipazione concreta, al centro di ‘Renato Guttuso – Il colore della realtà’, la mostra curata da Lorenzo Canova e dedicata a uno dei maggiori esponenti del neorealismo italiano del XX secolo che ieri ha inaugurato alla Fortezza Firmafede. "È la prima volta che affrontiamo un discorso su Renato Guttuso – esordisce il presidente di Metaformosi Pietro Folena – e siamo lieti di farlo in questo luogo e in questi spazi così belli. Non si fanno molte mostre su questo straordinario artista che forse ha avuto difficoltà a incontrare nella contemporaneità il successo che merita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

