Ruba 1.600 euro in un bar e si nasconde tra le barche arrestato

Nella notte di domenica 11 gennaio 2026, gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti in via Mario Cappello dopo una segnalazione di furto. Un uomo aveva sottratto circa 1.600 euro dalla cassa automatica di un bar, poi si era dileguato verso la spiaggia nascondendosi tra le barche. L’arresto è avvenuto poco dopo, riportando la situazione sotto controllo.

