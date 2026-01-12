Ruba 1.600 euro in un bar e si nasconde tra le barche arrestato
Nella notte di domenica 11 gennaio 2026, gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti in via Mario Cappello dopo una segnalazione di furto. Un uomo aveva sottratto circa 1.600 euro dalla cassa automatica di un bar, poi si era dileguato verso la spiaggia nascondendosi tra le barche. L’arresto è avvenuto poco dopo, riportando la situazione sotto controllo.
Intorno alle 23.40 di domenica 11 gennaio 2026 gli agenti del commissariato Centro sono intervenuti in via Mario Cappello per una segnalazione di un soggetto, che si era introdotto in un bar, asportando la cassa automatica, per poi fuggire verso la spiaggia.In costante contatto telefonico con il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
