Il presidente Mattarella ha sottolineato come l’azione dell’Italia sia strettamente collegata a quella dell’Unione Europea. La collaborazione tra i Paesi membri rappresenta un elemento fondamentale per la politica estera e la posizione internazionale dell’Italia, evidenziando l’importanza di un impegno condiviso per affrontare le sfide globali. La coerenza tra azioni nazionali ed europee rimane un principio chiave per rafforzare la presenza e l’influenza dell’Italia a livello internazionale.

ROMA (ITALPRESS) – “L'Unione Europea riveste un ruolo centrale per quanto riguarda la nostra vita internazionale e la nostra attività diplomatica. L'azione del nostro Paese, l'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Unione e tutelarne coesione, prestigio, forza, efficacia di posizioni è in realtà un'altra forma di tutela del nostro protagonismo, del nostro interesse nazionale, della nostra capacità di essere ascoltati nella vita internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione – Corso “Boris Biancheri Chiappori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella “Azione dell'Italia inscindibile da quella dell'Unione Europea”

L'avviso di Mattarella: "L'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Ue"Il presidente Mattarella ha sottolineato come l’azione dell’Italia sia strettamente legata a quella dell’Unione Europea, evidenziando l’importanza di rispettare i principi del diritto internazionale.

Mattarella: «L’azione dell’Italia inscindibile da quella Ue»Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza dell’unità tra Italia e Unione Europea, evidenziando che le regole condivise sono fondamentali per mantenere stabilità e ordine nel mondo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Mattarella a Torino per l’Ufficio Pio che dà aiuto a 17 mila torinesi; Il presidente Mattarella accolto a Torino da Cirio: Un grande onore per il nostro Piemonte; Mattarella, azione dell'Italia inscindibile da quella Ue; Il richiamo di Mattarella sulle nuove povertà.

Mattarella, azione dell'Italia inscindibile da quella Ue(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Unione europea deve assumere un ruolo centrale per quanto riguarda la vostra attività diplomatica perchè l'azione dell'Italia è inscindibile da quella dell'Unione. Tutelar ... corrieredellosport.it

Mattarella: «L’azione dell’Italia inscindibile da quella UE»Non si cancellino le regole condivise altrimenti il mondo torna alle barbarie. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per S ... msn.com

Lo Russo, Mattarella figura fondamentale in questo momento storico. "Grande capacità di ancorare la sua azione ai valori costituzionali" #ANSA x.com

6 gennaio 1980 a Palermo veniva assassinato Piersanti Mattarella, Presidente della regione Sicilia. La mafia aveva visto in lui un nemico vero, non solo a parole, ma con un’azione amministrativa tesa a combattere corruzione. malaffare e criminalità organizza - facebook.com facebook