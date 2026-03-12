Tubo sospetto sulla spiaggia di Levagnole | scatta il sequestro della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale di Caserta, insieme alla Guardia Costiera di Mondragone, ha sequestrato una tubazione trovata sulla spiaggia di Levagnole, nel litorale domizio, vicino a Sessa Aurunca. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi e ha portato al sequestro dell’oggetto sospetto, che si trovava sulla battigia. L’intervento si è concluso con il ritiro del materiale da parte delle forze dell’ordine.

All'operazione hanno preso parte anche la Polizia Municipale di Sessa Aurunca, l'Arpac e i tecnici del Settore Ambiente del Comune, che hanno effettuato verifiche sul posto, con analisi e campionamenti delle acque. L'intervento, disposto dall'Autorità giudiziaria, si colloca pienamente nel quadro delle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali che la Provincia di Caserta sta intensificando sul territorio, in attuazione degli indirizzi e delle disposizioni impartite dal presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, con particolare attenzione alla tutela del litorale domizio. Si attendono ora i risultati degli accertamenti per individuare la provenienza della tubazione e le eventuali responsabilità, oltre a procedere alla sua rimozione.