Rifiuti in fiamme vicino al mare | scatta il sequestro della spiaggia

Nella serata di ieri, a Capitello, un incendio ha coinvolto rifiuti posizionati lungo la spiaggia che si affaccia sul lungomare e sulla strada statale 18. L'intervento dei vigili del fuoco ha portato al sequestro dell'area per motivi di sicurezza e per ragioni ambientali. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. La zona è stata messa sotto controllo dalle autorità competenti.

Momenti di apprensione, nella serata di ieri, a Capitello (Ispani), nel Golfo di Policastro, dove sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale Momenti di apprensione, nella serata di ieri, a Capitello (Ispani) dove un incendio è divampato lungo la spiaggia che costeggia il lungomare e la strada statale 18. In fiamme materiale in legno lasciato dalle mareggiate, ma anche reti, bottiglie di plastica ed altro ancora. Ad accorgersi del fumo alcuni passanti e anche i carabinieri del nucleo forestali di Sapri, che insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco hanno domato il fuoco prima che si estendesse ulteriormente. Al termine dell’operazione di spegnimento e bonifica, l’area è stata posta sotto sequestro per consentire ai militari dell’Arma di effettuare i rilievi volti a risalire alle cause dell’incendio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

