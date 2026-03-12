Trump | vittoria parziale ma 1300 morti e rischio Unesco

Donald Trump ha annunciato una vittoria parziale mentre le operazioni militari proseguono attivamente su Teheran. La situazione resta tesa con almeno 1300 morti segnalati e il rischio di coinvolgimento dell’Unesco nel conflitto. Nessuna conferma ufficiale sulle conseguenze a lungo termine, ma le azioni sul territorio continuano senza sosta. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione.

La dichiarazione di vittoria parziale arriva da Donald Trump mentre le operazioni militari continuano a pieno regime su Teheran. Il G7 ha richiesto obiettivi chiari per il conflitto in corso, dove oltre 1300 civili hanno perso la vita dall’inizio delle ostilità. Le autorità statunitensi hanno incrementato la potenza di fuoco contro l’Iran, segnando un’escalation che preoccupa anche organismi internazionali come l’Unesco per il rischio di danni al patrimonio culturale. La situazione si complica ulteriormente con scontri paralleli in Cile e dispiegamenti militari in Sudafrica. L’impatto umano e la reazione internazionale. Il bilancio delle vittime civili supera già il numero di 1300 persone dall’inizio del conflitto, una cifra che definisce la gravità della crisi umanitaria in corso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

