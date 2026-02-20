Dacca ’52 | studenti morti per una lingua oggi l’UNESCO li ricorda

Nel 1952, studenti persero la vita a Dacca per difendere la loro lingua, un sacrificio che resta simbolo di resistenza culturale. Oggi, l’UNESCO celebra questa ricorrenza, ricordando il valore delle lingue minacciate di estinzione. La Giornata della Lingua Madre invita a riflettere sulla tutela delle identità linguistiche e sulla necessità di preservare le tradizioni culturali. La commemorazione si svolge in tutto il mondo, coinvolgendo scuole e associazioni.

La Giornata della Lingua Madre: un monito contro l’oblio culturale e la lotta per l’identità linguistica. Oggi, 21 febbraio, si celebra la Giornata internazionale della lingua madre, una ricorrenza voluta dall’UNESCO per promuovere la diversità linguistica e culturale in tutto il mondo. La data commemora la tragica repressione del 1952 a Dacca, in Bangladesh, dove studenti che protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale persero la vita, segnando una svolta nella lotta per i diritti linguistici e l’autodeterminazione. Le radici della ricorrenza: la battaglia per il bengalese nel Pakistan orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

