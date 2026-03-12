Il presidente degli Stati Uniti ha commentato l’aumento del prezzo della benzina, affermando che se il costo del petrolio sale, anche gli Stati Uniti ne beneficiano. La sua dichiarazione arriva in un momento di preoccupazione nel paese per l’incremento dei costi dei carburanti, legato alle tensioni e al conflitto con l’Iran. La questione del prezzo del petrolio è al centro di discussioni politiche e mediatiche.

La risposta di Trump alle preoccupazioni per il caro benzina. Il presidente Donald Trump ha risposto alle crescenti preoccupazioni negli Stati Uniti per l'aumento del prezzo della benzina, legato alle tensioni e al conflitto con l'Iran. Secondo il leader americano, l'incremento del costo del petrolio potrebbe trasformarsi anche in un vantaggio economico per gli Stati Uniti. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti sono attualmente il più grande produttore di petrolio al mondo. Per questo motivo, ha spiegato, quando il prezzo del petrolio aumenta, il Paese finisce per guadagnare di più grazie alla propria produzione energetica.

Trump: "Se il prezzo del petrolio sale, gli Stati Uniti guadagnano"

