Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'aumento dei prezzi del petrolio è positivo per il paese, poiché gli Stati Uniti sono attualmente il primo produttore mondiale di greggio. La sua dichiarazione si concentra sul fatto che questa crescita dei prezzi porta benefici economici nazionali. Non sono stati forniti dettagli su altre implicazioni o reazioni ufficiali in questa dichiarazione.

Il leader americano ha invertito la rotta sulla questione energetica, affermando che l’aumento dei prezzi del greggio è vantaggioso per il Paese poiché gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale. Questa dichiarazione arriva dopo un tentativo precedente di contenere i rincari e si inserisce in una strategia più ampia volta a bloccare le ambizioni nucleari dell’Iran. Nel post pubblicato su Truth Social, il presidente sottolinea come la posizione di massima produzione petrolifera trasformi ogni rialzo dei prezzi in un guadagno economico diretto La narrazione ufficiale suggerisce che il costo della vita non debba essere l’unico parametro da considerare quando si valutano le decisioni strategiche sul petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

