Trump non ha alcun piano sulla guerra in Iran

Durante un incontro a porte chiuse al Congresso, il senatore democratico Chris Murphy ha dichiarato che i piani dell'amministrazione Trump riguardo a una possibile guerra in Iran risultano incoerenti e incompleti. La discussione ha evidenziato come non ci siano dettagli chiari o strategie definitive da parte dell'amministrazione in merito alla situazione in Iran. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici dell'incontro.

La guerra in Iran si complica e per il New York Times “Trump non ha un piano su come concluderla”Dopo dieci giorni di guerra in Iran, piovono le critiche sul presidente americano Donald Trump.

Trump Has NO PLAN for War in Iran

Trump: Iran non ha più capacità militari. Poi attacca Gb e SpagnaL’operazione militare in Iran sta andando bene, ha garantito il presidente statunitense durante la conferenza stampa tenuta dopo l'incontro bilaterale con il cancelliere tedesco. Il presidente ameri ... tg24.sky.it

#lariachetira La strategia americana e di Donald Trump in Iran nel commento di Augusto Minzolini x.com

Nicola Fratoianni. . La guerra di Trump e Netanyahu la pagano gli italiani. Eppure Meloni non fa nulla per andare contro il suo amico e aiutare i cittadini. Una vergogna. - facebook.com facebook