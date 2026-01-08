Cina e Russia tuonano contro gli Usa | L’abbordaggio della Marinera è illegale Cosa prevede il piano di Trump sul petrolio

Recenti dichiarazioni di Cina e Russia criticano l'intervento statunitense nel Venezuela, definendo illegale l'abbordaggio della Marinera. Nel frattempo, si discute delle strategie di Trump sul settore petrolifero e della possibile durata del controllo americano sulla regione, con l'ex presidente che sottolinea l'incertezza del futuro. Un quadro complesso che riflette le tensioni geopolitiche in corso e le implicazioni delle decisioni statunitensi in America Latina.

Il controllo degli Stati Uniti sul Venezuela potrebbe durare diversi anni. Lo ha affermato Donald Trump al New York Times, aggiungendo che «solo il tempo ce lo dirà». Alla domanda se la situazione sarebbe durata tre mesi, sei mesi, un anno o più, il presidente americano ha risposto: «Direi molto più a lungo». E quindi: «Ricostruiremo il Paese in modo molto conveniente. Useremo il petrolio e lo importeremo. Abbasseremo i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno». Cina e Russia unite contro gli Usa sulla Marinera. Nel frattempo, resta alta la tensione tra Washington e Mosca dopo che ieri l’esercito Usa ha tentato di sequestrare la petroliera russa Marinera. 🔗 Leggi su Open.online

